Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Диас — первый с 1966 года колумбийский игрок с гол+пас в дебютном матче ЧМ

Луис Диас — первый с 1966 года колумбийский игрок с гол+пас в дебютном матче ЧМ
Комментарии

Фланговый нападающий сборной Колумбии Луис Диас забил гол и отдал результативную передачу в матче 1-го тура группы К чемпионата мира по футболу — 2026 с Узбекистаном (3:1). Тем самым он стал первым с 1966 года колумбийским игроком, сделавшим гол+пас в дебютной для себя встрече ЧМ. Об этом сообщает аккаунт OptaJose в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Окончен
1 : 3
Колумбия
0:1 Муньос – 40'     1:1 Файзуллаев – 60'     1:2 Диас – 65'     1:3 Кампас – 90+9'    

Во 2-м туре группы K узбекская национальная команда встретится с Португалией (23 июня), в 3-м туре — с ДР Конго (28 июня). Колумбия во 2-м туре сыграет с ДР Конго (24 июня), в 3-м туре — с Португалией (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Узбекистан забил исторический мяч на ЧМ! Но для сенсации с Колумбией этого не хватило Узбекистан забил исторический мяч на ЧМ! Но для сенсации с Колумбией этого не хватило
Рука бога и матч века. Какими были предыдущие чемпионаты мира по футболу в Мексике? Рука бога и матч века. Какими были предыдущие чемпионаты мира по футболу в Мексике?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android