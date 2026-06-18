Луис Диас — первый с 1966 года колумбийский игрок с гол+пас в дебютном матче ЧМ

Фланговый нападающий сборной Колумбии Луис Диас забил гол и отдал результативную передачу в матче 1-го тура группы К чемпионата мира по футболу — 2026 с Узбекистаном (3:1). Тем самым он стал первым с 1966 года колумбийским игроком, сделавшим гол+пас в дебютной для себя встрече ЧМ. Об этом сообщает аккаунт OptaJose в социальной сети X.

Во 2-м туре группы K узбекская национальная команда встретится с Португалией (23 июня), в 3-м туре — с ДР Конго (28 июня). Колумбия во 2-м туре сыграет с ДР Конго (24 июня), в 3-м туре — с Португалией (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.