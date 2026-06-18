«Тоттенхэм» объявил о переходе защитника ван Хекке из «Брайтона»

«Тоттенхэм» на официальном сайте проинформировал о переходе центрального защитника Яна Паула ван Хекке из «Брайтона». Подчёркивается, что 26-летний футболист подписал долгосрочный контракт.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, лондонский клуб заплатил £ 52 млн (€ 59,8 млн) за трансфер нидерландского игрока. При этом «Брайтон» получит 20% от дальнейшей возможной продажи защитника.

Ван Хекке играл за «Брайтон» с сентября 2020 года. За этот период футболист принял участие в 131 матче во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 45 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: