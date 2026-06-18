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Игорь Акинфеев: увы, это лето непростое и совсем не про отпуск или отдых

Игорь Акинфеев: увы, это лето непростое и совсем не про отпуск или отдых
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал пост, в котором рассказал о процессе восстановления после повреждения, полученного в концовке прошлого сезона, а также обратился к болельщикам, поддерживающим его в период травмы.

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«Увы, это лето непростое и совсем не про отпуск или отдых, а про восстановление. Затянулось, но ничего – работаем, пашем. Всё будет хорошо! И всем спасибо за поддержку», — написал Акинфеев в телеграм-канале.

В завершившемся сезоне Акинфеев провёл 19 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге и пропустил в них 22 гола. В начале июня вратарь продлил контракт с ЦСКА до лета 2027-го.

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