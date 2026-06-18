«Локомотив» обсудил условия личного контракта с игроком «Ростова» Мироновым

«Локомотив» обсудил условия личного контракта с полузащитником «Ростова» Алексеем Мироновым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Галактионов хочет видеть в «Локомотиве» игрока, в котором видят замену Карпукасу», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, Артём Карпукас уже согласовал условия личного контракта с «Зенитом» и ждёт, когда клубы договорятся о его трансфере.

Трансфер Миронова станет возможным только после продажи Карпукаса, потому что сейчас у московского клуба нет свободных денег.

В минувшем сезоне Миронов принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

«Золотая» эра «Локомотива»: