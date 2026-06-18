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Сборная России поздравила Капелло с юбилеем

Сборная России поздравила Капелло с юбилеем
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18 июня итальянский футбольный специалист Фабио Капелло празднует день рождения. Бывшему главному тренеру мадридского «Реала», «Милана» и туринского «Ювентуса» исполнилось 80 лет.

Пресс-служба сборной России по футболу поздравила наставника с юбилеем.

«Фабио Капелло — 80 лет. Сегодня экс-тренер сборной России отмечает день рождения! Желаем Фабио счастья, здоровья и благополучия», – говорится в сообщении.

Напомним, Фабио Капелло занимал пост главного тренера сборной России с 2012 по 2015 год. Под его руководством российская национальная команда вышла в финальную часть чемпионата мира 2014 года.

Последним местом работы Капелло был китайский клуб «Цзянсу Сунин» (2017-2018).

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