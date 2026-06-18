С 2022 года сборная России провела восемь матчей с национальными командами, выступающими на чемпионате мира — 2026. В этих встречах подопечные Валерия Карпина потерпели одно поражение — в товарищеской игре с Египтом (0:1).

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Статистика матчей сборной России с участниками ЧМ-2026 c 2022 года:

Узбекистан — Россия — 0:0;

Иран — Россия — 1:1;

Россия — Ирак — 2:0;

Катар — Россия — 1:1;

Россия — Иордания — 0:0;

Катар — Россия — 1:4;

Россия — Иран — 2:1;

Египет — Россия — 1:0.

В розыгрыше чемпионата мира 2026 года принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

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Как сборная России играет при Карпине: