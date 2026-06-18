Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Статистика матчей сборной России с участниками ЧМ-2026 c 2022 года

Статистика матчей сборной России с участниками ЧМ-2026 c 2022 года
Комментарии

С 2022 года сборная России провела восемь матчей с национальными командами, выступающими на чемпионате мира — 2026. В этих встречах подопечные Валерия Карпина потерпели одно поражение — в товарищеской игре с Египтом (0:1).

Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026
Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026
Попробовать

Статистика матчей сборной России с участниками ЧМ-2026 c 2022 года:

Узбекистан — Россия — 0:0;
Иран — Россия — 1:1;
Россия — Ирак — 2:0;
Катар — Россия — 1:1;
Россия — Иордания — 0:0;
Катар — Россия — 1:4;
Россия — Иран — 2:1;
Египет — Россия — 1:0.

В розыгрыше чемпионата мира 2026 года принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Павлюченко: сборная России дала бы бой любой команде и вышла бы из группы на ЧМ-2026

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android