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ФИФА изменила протокол подготовки к матчам ЧМ-2026 после жалобы Тухеля — The Times

ФИФА изменила протокол подготовки к матчам ЧМ-2026 после жалобы Тухеля — The Times
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Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила тренерским штабам сборных перемещаться вдоль боковой линии поля, чтобы фотографы не загораживали им обзор на футболистов во время исполнения национальных гимнов. Об этом сообщает The Times.

СМИ подчёркивают, что теперь представители тренерского штаба вправе стоять слева или справа от фотографов, обеспечивая себе чёткий обзор на футболистов.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель после матча ЧМ-2026 с Хорватией (4:2) отметил, что из-за «стены из 50 фотографов» он не видел своих футболистов во время исполнения национального гимна, что отчасти омрачило момент.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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