Футболисту Кот-д'Ивуара, подозревавшемуся в игре на ставках, разрешили въехать в Канаду

Пресс-служба Федерации футбола Кот-д'Ивуара (FIF) на странице в социальной сети X проинформировала, что нападающий команды Элье Ваи получил необходимые разрешения на въезд на территорию Канады, где состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Германией (20 июня).
«FIF очень рада этому благоприятному исходу и благодарит все стороны, которые внесли свой вклад в решение этого вопроса», — написано в заявлении.
Как подчёркивает RMC Sport, Ваи разрешили въехать в Канаду после того, как прокуратура Марселя прислала документ, где говорится, что игрок «Ниццы» «не находится под следствием и не является объектом каких-либо разбирательств» по делу о спортивных ставках, которые могли осуществляться в отношении матча «Ницца» — «Метц» (0:0).
В мае Ваи был вызван на допрос в рамках соответствующего расследования вокруг встречи «Ницца» — «Метц». Нападающему не были предъявлены обвинения, однако он остаётся под подозрением.
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