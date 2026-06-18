Футболисту Кот-д'Ивуара, подозревавшемуся в игре на ставках, разрешили въехать в Канаду

Пресс-служба Федерации футбола Кот-д'Ивуара (FIF) на странице в социальной сети X проинформировала, что нападающий команды Элье Ваи получил необходимые разрешения на въезд на территорию Канады, где состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Германией (20 июня).

Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026 Попробовать

«FIF очень рада этому благоприятному исходу и благодарит все стороны, которые внесли свой вклад в решение этого вопроса», — написано в заявлении.

Как подчёркивает RMC Sport, Ваи разрешили въехать в Канаду после того, как прокуратура Марселя прислала документ, где говорится, что игрок «Ниццы» «не находится под следствием и не является объектом каких-либо разбирательств» по ​​делу о спортивных ставках, которые могли осуществляться в отношении матча «Ницца» — «Метц» (0:0).

В мае Ваи был вызван на допрос в рамках соответствующего расследования вокруг встречи «Ницца» — «Метц». Нападающему не были предъявлены обвинения, однако он остаётся под подозрением.

Материалы по теме Футболисту Кот-д'Ивуара не дали разрешение для въезда на территорию Канады

Самые скандальные футболисты в истории: