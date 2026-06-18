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«Реал» получит € 20 млн за трансфер Виктора Муньоса из «Осасуны» в «Ливерпуль» — Романо

«Реал» получит € 20 млн за трансфер Виктора Муньоса из «Осасуны» в «Ливерпуль» — Романо
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Мадридский «Реал» получит € 20 млн за трансфер испанского вингера Виктора Муньоса из «Осасуны» в «Ливерпуль». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X. Ранее английский клуб объявил о переходе 22-летнего игрока.

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По данным источника, «Ливерпуль» активировал опцию выкупа, прописанную в контракте Муньоса с «Осасуной», которая составляет € 40 млн. Половина от этой суммы, по информации журналиста, отправится мадридскому «Реалу».

Виктор Муньос является воспитанником «Барселоны». В системе молодёжных команд «Реала» он оказался летом 2021-го. В минувшем сезоне у игрока семь голов и пять результативных передач в 36 играх в Ла Лиге и Кубке Испании.

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