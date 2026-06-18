Галактионов высказался о возможном уходе Карпукаса в «Зенит» и о финансах «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о возможном уходе полузащитника Артёма Карпукаса в «Зенит», а также оценил финансовое положение железнодорожников.

— По моей информации, вероятность ухода Карпукаса в «Зенит» очень велика. Что думаете о нём?

— Приоритетная цель — сохранение всего российского костяка команды. Я как главный тренер заинтересован и настаиваю на том, чтобы Карпукас остался в «Локомотиве». Он воспитанник клуба, провёл хороший отрезок, после ухода Дмитрия Баринова взял на себя бо́льшую часть лидерских качеств. Однако переговорный процесс настолько тонкая вещь, и от нашего желания, может быть, мало что и зависит. Есть финансовые условия, есть трансферный переход и есть сумма, которая может быть заплачена. Но очень надеюсь, что клуб и Артём продолжат сотрудничество.

— Пару лет назад, когда команду покинули ряд лидеров, вы сказали, что хотите побеждать и будете биться, Сейчас, очевидно, клуб стеснён в финансах, что отразится на стимулировании футболистов и возможности их удерживать в команде. Готовы ли повторить те слова двухлетней давности?

— Доля правды в ваших словах есть — в том, что касается финансового баланса в сохранении игроков. Всё, что касается моей позиции — как амбициозному человеку мне хочется выигрывать, и мы точно будем биться. Очень надеюсь, что состав сохранится. Но футбольная жизнь такова, что изменения могут произойти, и уходы игроков мы постараемся минимизировать без потери качеств за счёт нашей работы, — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».