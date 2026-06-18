Стали известны игровые номера новичков «Ахмата»

Новички «Ахмата» Эральд Максути и Арсен Адамов определились с игровыми номерами. Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

22-летний албанский вингер Эральд Максути будет выступать за грозненскую команду под 76-м номером. Крайний защитник Арсен Адамов выбрал 95-й номер.

Напомним, Максути перешёл в «Ахмат» из албанского клуба «Фламуртари». Адамов пополнил состав грозненцев после завершения контракта с «Зенитом», присоединившись в качестве свободного агента.

В минувшем сезоне Максути провел за «Фламуртари» 35 матчей, забил 12 голов и оформил три ассиста.

Адамов выступал за петербуржцев выступал с 2022 года. За это время он провёл 30 встреч, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.