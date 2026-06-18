Хусанов извинился перед оператором, которого сбил в матче Узбекистана с Колумбией

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов в качестве извинения передал свою игровую футболку телеоператору, с которым он столкнулся во время встречи с Колумбией (1:3) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2026.
Фото: Футбольная ассоциация Узбекистана
«Сборная Узбекистана вчера провела свой первый матч на чемпионате мира по футболу с Колумбией. Во время игры защитник Абдукодир Хусанов случайно столкнулся с оператором телевизионной камеры, когда боролся за мяч возле боковой линии.
Представители Футбольной ассоциации Узбекистана посетили оператора, чтобы узнать о его состоянии, и подарили ему специальную футболку с автографом Абдукодира Хусанова. Защитник также передал свои искренние пожелания скорейшего выздоровления и привет оператору», — написано в заявлении Футбольной ассоциации Узбекистана в аккаунте в социальной сети.
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