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Беллингем забил за Англию на крупных турнирах больше голов, чем Скоулз, Бекхэм и Лэмпард

Беллингем забил за Англию на крупных турнирах больше голов, чем Скоулз, Бекхэм и Лэмпард
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем отличился в матче 1-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между Англией и Хорватией (4:2). Таким образом, хавбек забил за английскую национальную команду больше голов на крупных турнирах, чем бывшие игроки «трёх львов» Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм и Фрэнк Лэмпард. Об этом сообщает аккаунт Squawka в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

На счету 22-летнего полузащитника четыре мяча за сборную Англии на больших турнирах. Скоулз, Бекхэм и Лэмпард забили по три гола.

Во 2-м туре группы L английская национальная команда встретится с Ганой (23 июня), в 3-м туре — с Панамой (28 июня). Хорватия во 2-м туре сыграет с Панамой (24 июня), в 3-м туре — с Ганой (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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