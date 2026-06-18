Беллингем забил за Англию на крупных турнирах больше голов, чем Скоулз, Бекхэм и Лэмпард

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем отличился в матче 1-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между Англией и Хорватией (4:2). Таким образом, хавбек забил за английскую национальную команду больше голов на крупных турнирах, чем бывшие игроки «трёх львов» Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм и Фрэнк Лэмпард. Об этом сообщает аккаунт Squawka в социальной сети X.

На счету 22-летнего полузащитника четыре мяча за сборную Англии на больших турнирах. Скоулз, Бекхэм и Лэмпард забили по три гола.

Во 2-м туре группы L английская национальная команда встретится с Ганой (23 июня), в 3-м туре — с Панамой (28 июня). Хорватия во 2-м туре сыграет с Панамой (24 июня), в 3-м туре — с Ганой (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.