Владислав Радимов выступил против женщин-арбитров на мужском ЧМ-2026

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов выступил против привлечения к работе на чемпионате мира по футболу арбитров-женщин. В четверг, 18 июня, Судья Тори Пенсо обслуживала встречу 2-го тура группы А между ЮАР и Чехией (1:1).

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«Я считаю, что на мужском чемпионате мира должны судить только мужчины. Не потому, что я против женщин, а потому, что для многих мужчин‑судей, которые заслуживают, это верхушка вообще всей судейской карьеры. И они из‑за этого не попадают, там же количество судей ограничено. Не потому, что судья [Пенсо] плохая!» — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Всего на ЧМ-2026 работают 170 судей: 52 главных арбитра, 88 помощников и 30 видеоассистентов.