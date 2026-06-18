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Владислав Радимов выступил против женщин-арбитров на мужском ЧМ-2026

Владислав Радимов выступил против женщин-арбитров на мужском ЧМ-2026
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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов выступил против привлечения к работе на чемпионате мира по футболу арбитров-женщин. В четверг, 18 июня, Судья Тори Пенсо обслуживала встречу 2-го тура группы А между ЮАР и Чехией (1:1).

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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 19:00 МСК
Чехия
Окончен
1 : 1
ЮАР
1:0 Садилек – 6'     1:1 Мокоена – 83'    

«Я считаю, что на мужском чемпионате мира должны судить только мужчины. Не потому, что я против женщин, а потому, что для многих мужчин‑судей, которые заслуживают, это верхушка вообще всей судейской карьеры. И они из‑за этого не попадают, там же количество судей ограничено. Не потому, что судья [Пенсо] плохая!» — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Всего на ЧМ-2026 работают 170 судей: 52 главных арбитра, 88 помощников и 30 видеоассистентов.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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