Квинтен Тимбер пропустит матч со Швецией на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Нидерландов Квинтен Тимбер пропустит матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу – 2026 со Швецией, который состоится 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба нидерландской национальной команды в социальной сети X.

Тимбер получил лёгкое сотрясение мозга во время столкновения на тренировке. Чтобы не подвергать риску здоровье игрока, тренерский штаб решил дать ему отдохнуть.

Квинтен Тимбер принял участие в первом матче сборной Нидерландов c Японией (2:2) на ЧМ-2026, выйдя на замену на 70-й минуте вместо Тейани Рейндерса, но не отметился результативными действиями.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.