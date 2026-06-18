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Квинтен Тимбер пропустит матч со Швецией на ЧМ-2026

Квинтен Тимбер пропустит матч со Швецией на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Нидерландов Квинтен Тимбер пропустит матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу – 2026 со Швецией, который состоится 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба нидерландской национальной команды в социальной сети X.

Тимбер получил лёгкое сотрясение мозга во время столкновения на тренировке. Чтобы не подвергать риску здоровье игрока, тренерский штаб решил дать ему отдохнуть.

Квинтен Тимбер принял участие в первом матче сборной Нидерландов c Японией (2:2) на ЧМ-2026, выйдя на замену на 70-й минуте вместо Тейани Рейндерса, но не отметился результативными действиями.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
Япония
1:0 ван Дейк – 50'     1:1 Накамура – 57'     2:1 Саммервилл – 64'     2:2 Камада – 88'    

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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