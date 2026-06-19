Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зидан признал вину за поражение в матче с Аргентиной и извинился перед командой — источник

Зидан признал вину за поражение в матче с Аргентиной и извинился перед командой — источник
Комментарии

Вратарь сборной Алжира Лука Зидан признал свою ответственность за поражение в матче с Аргентиной (0:3) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года и принёс извинения партнёрам по национальной команде. Об этом сообщает аккаунт Algérie Football Média со ссылкой на Ennahar TV на странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

Ранее СМИ сообщали, что после проигранного матча с Аргентиной в раздевалке Лука поддержал его отец, чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Зинедин Зидан.

Во 2-м туре группового этапа алжирская национальная команда встретится с Иорданией (23 июня), в 3-м туре — с Австрией (28 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Зидан утешал сына в раздевалке после трёх пропущенных голов от Месси — Elheddaf

Главные ожидания от ЧМ по футболу:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android