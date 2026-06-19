Зидан признал вину за поражение в матче с Аргентиной и извинился перед командой — источник

Вратарь сборной Алжира Лука Зидан признал свою ответственность за поражение в матче с Аргентиной (0:3) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года и принёс извинения партнёрам по национальной команде. Об этом сообщает аккаунт Algérie Football Média со ссылкой на Ennahar TV на странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что после проигранного матча с Аргентиной в раздевалке Лука поддержал его отец, чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Зинедин Зидан.

Во 2-м туре группового этапа алжирская национальная команда встретится с Иорданией (23 июня), в 3-м туре — с Австрией (28 июня).

Материалы по теме Зидан утешал сына в раздевалке после трёх пропущенных голов от Месси — Elheddaf

Главные ожидания от ЧМ по футболу: