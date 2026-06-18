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Канада — Катар: стартовые составы команд на матч ЧМ по футболу 2026

Канада — Катар: стартовые составы команд на матч ЧМ-2026
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Завтра, 19 июня, состоится матч группы В чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Канады и Катара. Команды будут играть на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кристианом Гараем (Чили). Начало игры — в 1:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 01:00 МСК
Канада
Не начался
Катар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

Канада: Крепо, Фужероль, Джонстон, Корнелиус, Ларьи, Эуштакиу, Бьюкенен, Коне, Ахмед, Ларин, Дэвид.

Катар: Абунада, Мигел, Лайе, Габер, Аль-Уи, Аль-Амин, Хухи, Мадибо, Эдмилсон Жуниор, Афиф, Абдурисаг.

В 1-м туре Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной со счётом 1:1, а Катар поделил очки со Швейцарией — 1:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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