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Швейцария — Босния и Герцеговина: Тарик Мухаремович удалён на 80-й минуте в матче ЧМ-2026

Швейцария — Босния и Герцеговина: Тарик Мухаремович удалён на 80-й минуте
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В эти минуты идёт матч 2-го тура группы В чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины. Команды играют на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Счёт в матче — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 1
Босния и Герцеговина
1:0 Манзамби – 74'     2:0 Варгас – 84'     3:0 Манзамби – 90'     3:1 Махмич – 90+3'     4:1 Джака – 90+7'    
Удаления: нет / Мухаремович – 80'
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Защитник Боснии и Герцеговины Тарик Мухаремович был удалён на 80-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий Йохан Манзамби на 74-й минуте.

В 1-м туре Швейцария сыграла вничью с Катаром со счётом 1:1, а Босния и Герцеговина поделила очки с Канадой — 1:1.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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