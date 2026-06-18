Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину на ЧМ-2026. Команды забили пять голов в концовке

Завершился матч 2-го тура группы В чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины. Команды играли на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Победу одержала швейцарская национальная команда со счётом 4:1.

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Счёт в матче открыл нападающий Йохан Манзамби на 74-й минуте. Защитник Боснии и Герцеговины Тарик Мухаремович был удалён на 80-й минуте. На 84-й минуте форвард Рубен Варгас забил второй гол швейцарцев. На 90-й минуте Йохан Манзамби оформил дубль. На 90+3-й минуте полузащитник боснийцев Эрмин Махмич отыграл один мяч для своей команды. На 90+7-й минуте хавбек Гранит Джака реализовал пенальти и установил окончательный счёт — 4:1.

После этой встречи Швейцария набрала четыре очка и располагается на первой строчке турнирной таблицы группы B. Босния и Герцеговина с одним очком занимает третье место. Канада и Катар также набрали по одному очку и занимают второе и четвёртое места соответственно, при этом они не провели матч 2-го тура.

В 3-м туре боснийская национальная команда встретится с Катаром (24 июня). Швейцария в 3-м туре сыграет с Канадой (24 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.