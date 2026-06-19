Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Впервые в истории ЧМ два тренера старше 70 лет встретились в очном матче

Впервые в истории ЧМ два тренера старше 70 лет встретились в очном матче
Комментарии

Впервые в истории чемпионатов мира два главных тренера в возрасте старше 70 лет, возглавляющих соперничающие команды, встретились в очном матче. Это произошло во время игры 2-го тура группы А Чехия — ЮАР (1:1) первенства планеты 2026 года. Главному тренеру сборной Чехии Мирославу Коубеку 74 года, как и наставнику ЮАР Уго Броосу. Об этом информирует ITV Football на странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 19:00 МСК
Чехия
Окончен
1 : 1
ЮАР
1:0 Садилек – 6'     1:1 Мокоена – 83'    

В 1-м туре группы А команда Коубека проиграла Южной Корее (1:2), а подопечные Брооса уступили Мексике (0:2). В 3-м туре Чехия встретится с Мексикой (25 июня), а африканская команда сразится с Южной Кореей (25 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Внезапная осечка Чехии на ЧМ! Успокоились против аутсайдера и поплатились
Внезапная осечка Чехии на ЧМ! Успокоились против аутсайдера и поплатились

Невероятные стадионы ЧМ-2026:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android