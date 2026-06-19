Впервые в истории ЧМ два тренера старше 70 лет встретились в очном матче

Впервые в истории чемпионатов мира два главных тренера в возрасте старше 70 лет, возглавляющих соперничающие команды, встретились в очном матче. Это произошло во время игры 2-го тура группы А Чехия — ЮАР (1:1) первенства планеты 2026 года. Главному тренеру сборной Чехии Мирославу Коубеку 74 года, как и наставнику ЮАР Уго Броосу. Об этом информирует ITV Football на странице в социальной сети X.

В 1-м туре группы А команда Коубека проиграла Южной Корее (1:2), а подопечные Брооса уступили Мексике (0:2). В 3-м туре Чехия встретится с Мексикой (25 июня), а африканская команда сразится с Южной Кореей (25 июня).

Невероятные стадионы ЧМ-2026: