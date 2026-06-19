В «Балтике» на просмотре находится лучший бомбардир Второй лиги

Лучший бомбардир Leon-Второй лиги Тимур Мелекесцев находится на просмотре в калининградской «Балтике». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале. 24-летний нападающий занимается с клубом Мир Российской Премьер-Лиги на летнем тренировочном сборе.

Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026 Попробовать

Минувший сезон Мелекесцев провёл в «Текстильщике», в составе которого забил 18 голов и оформил восемь результативных передач в 35 играх Второй лиги дивизиона А. Его контракт с клубом, по данным СМИ, рассчитан до 30 июня 2026 года.

Мелекесцев прошёл юношеские и молодёжные команды «Краснодара», ЦСКА и московского «Динамо». Во взрослом футболе он защищал цвета «Урожая», чешского «Словацко», махачкалинского «Динамо», «Алании», белорусского «Энергетика-БГУ», «Сатурна», московского «Торпедо» и «Форте» из Таганрога.