За 26 игр ЧМ-2026 было четыре удаления — столько же красных показали за весь ЧМ в России

В 26 прошедших матчах чемпионата мира 2026 года судьи показали четыре красные карточки. Такое же количество красных карточек было показано за всё мировое первенство 2018 года (64 игры), которое прошло в России. На чемпионате мира 2022 года в Катаре также было четыре удаления в 64 встречах.

Рекордное количество красных карточек судьи показали на мировом первенстве 2006 года в Германии — 28.

Отметим, три из четырёх удалений на чемпионате мира 2026 года пришлись на матч открытия Мексика — ЮАР (2:0). Ещё одна красная карточка была показана во время одной из первых встреч 2-го тура группового этапа между сборными Швейцарии и Боснии и Герцеговины (4:1).

Какие карточки есть в футболе: