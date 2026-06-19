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За 26 игр ЧМ-2026 было четыре удаления — столько же красных показали за весь ЧМ в России

За 26 игр ЧМ-2026 было четыре удаления — столько же красных показали за весь ЧМ в России
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В 26 прошедших матчах чемпионата мира 2026 года судьи показали четыре красные карточки. Такое же количество красных карточек было показано за всё мировое первенство 2018 года (64 игры), которое прошло в России. На чемпионате мира 2022 года в Катаре также было четыре удаления в 64 встречах.

Рекордное количество красных карточек судьи показали на мировом первенстве 2006 года в Германии — 28.

Отметим, три из четырёх удалений на чемпионате мира 2026 года пришлись на матч открытия Мексика — ЮАР (2:0). Ещё одна красная карточка была показана во время одной из первых встреч 2-го тура группового этапа между сборными Швейцарии и Боснии и Герцеговины (4:1).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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Какие карточки есть в футболе:

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