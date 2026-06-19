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Мексика — Южная Корея: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу 2026 начнётся в 4:00 мск

Мексика — Южная Корея: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2026 начнётся в 4:00
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Сегодня, 19 июня, состоится матч 2-го тура группы А чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и Южной Кореи. Игра пройдёт на стадионе «Акрон» (Сапопан, Мексика). В качестве главного арбитра встречу обслужит Густаво Техера (Уругвай). Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 04:00 МСК
Мексика
Не начался
Южная Корея
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре сборная Мексики одержала победу над командой ЮАР (2:0). Встреча состоялась в четверг, 11 июня. Днём позже Южная Корея победила Чехию (2:1). Первый матч 2-го тура в квартете А между сборными Чехии и ЮАР завершился результативной ничьей (1:1).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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