Мексика — Южная Корея: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2026 начнётся в 4:00

Сегодня, 19 июня, состоится матч 2-го тура группы А чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и Южной Кореи. Игра пройдёт на стадионе «Акрон» (Сапопан, Мексика). В качестве главного арбитра встречу обслужит Густаво Техера (Уругвай). Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1-м туре сборная Мексики одержала победу над командой ЮАР (2:0). Встреча состоялась в четверг, 11 июня. Днём позже Южная Корея победила Чехию (2:1). Первый матч 2-го тура в квартете А между сборными Чехии и ЮАР завершился результативной ничьей (1:1).