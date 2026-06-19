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«Барселона» и «Ливерпуль» проявляют интерес к Микки ван де Вену — De Telegraaf

«Барселона» и «Ливерпуль» проявляют интерес к Микки ван де Вену — De Telegraaf
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25-летний защитник «Тоттенхэма» и сборной Нидерландов Мики ван де Вен попал в сферу интересов «Барселоны» и «Ливерпуля», сообщает De Telegraaf.

По данным издания, оба клуба видят возможность подписать игрока, так как «Тоттенхэму» пока не удалось договориться о продлении контракта с нидерландцем, который рассчитан до 30 июня 2029 года.

Напомним, Микки ван де Вен выступает за «шпор» с 2023 года, перейдя в английскую команду из немецкого «Вольфсбурга».

В минувшем сезоне футболист провел 45 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 50 млн.

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