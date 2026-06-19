Денис Макаров расторг контракт с «Кайсериспором» и подаст жалобу в ФИФА

Бывший полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров в одностороннем порядке расторг контракт с турецким «Кайсериспором». Об этом сообщил юрист Антон Смирнов. По данным источника, клуб в течение трёх месяцев не платил футболисту оклад. что позволило россиянину расторгнуть соглашение по уважительной причине.

Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026 Попробовать

«Сегодня в Палату по разрешению споров Футбольного трибунала ФИФА будет направлена жалоба в отношении клуба, в которой, помимо погашения задолженностей, футболист требует применить к клубу спортивные санкции в виде штрафа и запрета на регистрацию новых футболистов на два ближайших трансферных периода», — написал Смирнов в телеграм-канале.

Ранее Макаров направил в клуб претензию, в которой установил 15-дневный срок для погашения клубом имеющихся задолженностей. По словам юриста, «Кайсериспор» проигнорировал претензию и не исполнил финансовых обязательств.