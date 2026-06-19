Манзамби признан лучшим игроком матча между Швейцарией и Боснией и Герцеговиной на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Швейцарии Йохан Манзамби признан лучшим игроком матча 2-го тура группы В чемпионата мира по футболу 2026 года с Боснией и Герцеговиной (4:1). Футболист «Фрайбурга» вышел на поле во втором тайме на 72-й минуте и забил два гола.

После этой встречи Швейцария набрала четыре очка и располагается на первой строчке турнирной таблицы группы B. Босния и Герцеговина с одним очком занимает третье место. Канада и Катар также набрали по одному очку и занимают второе и четвёртое места соответственно, при этом они не провели матч 2-го тура.

В 3-м туре боснийская национальная команда встретится с Катаром (24 июня). Швейцария в 3-м туре сыграет с Канадой (24 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.