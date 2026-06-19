«Бока Хуниорс» вступил в борьбу за Барко из «Спартака» — Dario Ole

«Бока Хуниорс» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака» Эсекьелю Барко. Сине-золотые вступили в борьбу с «Индепендьенте» за подписание 27-летнего аргентинца. Об этом сообщает Ole.

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По информации источника, «Бока Хуниорс» хочет добавить в состав футболиста, способного вскрывать оборонительные линии, атаковать на скорости и обыгрывать соперников.

Красно-белые хотят получить $ 4-5 млн (€ 3,4-4,4 млн) за 50% прав на Барко. Подчёркивается, что на текущий момент «Бока Хуниорс» не сделал официального предложения.

Барко играет за московский клуб с лета 2024 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение полузащитника со «Спартаком» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Как появился «Спартак»: