Стефан Пош получил перелом челюсти в стартовом матче ЧМ-2026

Защитник сборной Австрии Стефан Пош получил перелом челюсти в матче с Иорданией (3:1) в 1-м туре чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Австрийского футбольного союза в социальной сети X.

По данным источника, игроку не потребуется операция. Ожидается, что футболист продолжит своё участие в турнире и будет выступать в специальной маске. Однако его выход в стартовом составе в следующей игре со сборной Аргентины (22 июня) остаётся под вопросом.

В ночь с 16 на 17 июня состоялся первый матч сборной Австрии с Иорданией на ЧМ-2026. Встреча закончилась победой австрийской сборной со счётом 3:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.