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Стефан Пош получил перелом челюсти в стартовом матче ЧМ-2026

Стефан Пош получил перелом челюсти в стартовом матче ЧМ-2026
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Защитник сборной Австрии Стефан Пош получил перелом челюсти в матче с Иорданией (3:1) в 1-м туре чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Австрийского футбольного союза в социальной сети X.

По данным источника, игроку не потребуется операция. Ожидается, что футболист продолжит своё участие в турнире и будет выступать в специальной маске. Однако его выход в стартовом составе в следующей игре со сборной Аргентины (22 июня) остаётся под вопросом.

В ночь с 16 на 17 июня состоялся первый матч сборной Австрии с Иорданией на ЧМ-2026. Встреча закончилась победой австрийской сборной со счётом 3:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 07:00 МСК
Австрия
Окончен
3 : 1
Иордания
1:0 Шмид – 20'     1:1 Олван – 50'     2:1 Аль-Араб – 76'     3:1 Марко Арнаутовић – 90+12'    

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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