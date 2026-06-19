Журналистка извинилась перед Месси и его семьёй за публикации о смерти отца

Журналистка Флоренция Пенья принесла извинения форварду сборной Аргентины Лионелю Месси за публикации о смерти его отца. Ранее семья Месси осудила спекуляции на данную тему, признав, что Хорхе Месси действительно испытывает проблемы со здоровьем.

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«Я приношу свои извинения семье Месси в эти ужасные времена, которые, как я предполагаю, они переживают. Мне глубоко стыдно, что я стала причиной этой боли.

Я должна уточнить, что эта ложная информация, якобы подтверждённая съёмочной группой программы, была передана мне в прямом эфире, и я ей поверила. Тем не менее беру на себя ответственность за свою роль в этой ошибке. Я ещё раз искренне извиняюсь, я была неправа», — написала Пенья в соцсети X.