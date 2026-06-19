«Краснодар» опубликовал расписание контрольных матчей на летних сборах

«Краснодар» в социальных сетях сообщил расписание контрольных матчей на летних сборах.

Расписание встреч «Краснодара» на летних сборах:

25 июня. «Краснодар» — ПСК;

11 июля. «Краснодар» — «Ростов»;

19 июля. «Краснодар» — «Балтика».

Все матчи пройдут на стадионе академии ФК «Краснодар». Время начала встреч будет сообщено дополнительно.

«Краснодар» занял второе место в сезоне-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 66 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 68 очков за аналогичное количество игр. Новый сезон чемпионата России стартует в конце июля.