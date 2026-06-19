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Футбольная ассоциация Узбекистана отреагировала на исторический гол Файзуллаева на ЧМ

Футбольная ассоциация Узбекистана отреагировала на исторический гол Файзуллаева на ЧМ
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Футбольная ассоциация Узбекистана опубликовала пост после исторического гола Аббосбека Файзуллаева, ранее выступавшего за ЦСКА, на ЧМ-2026 в матче с Колумбией (1:3). Файзуллаев стал автором первого гола в истории своей страны на чемпионатах мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Окончен
1 : 3
Колумбия
0:1 Муньос – 40'     1:1 Файзуллаев – 60'     1:2 Диас – 65'     1:3 Кампас – 90+9'    

«Аббосбек Файзуллаев вошёл в историю, став автором первого гола сборной Узбекистана на чемпионатах мира по футболу», — сказано в сообщении Футбольной ассоциации Узбекистана на странице в одной из социальных сетей.

На данный момент 22-летний Аббосбек Файзуллаев провёл за сборную Узбекистана 33 встречи, записав на свой счёт девять забитых мячей и две результативные передачи.

Следующий матч на чемпионате мира узбекистанцы проведут 23 июня со сборной Португалии, а 28 июня встретятся с командой ДР Конго. ЧМ-2026 проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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