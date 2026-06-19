Сергей Барбарез прокомментировал поражение Боснии и Герцеговины от Швейцарии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез высказался о поражении в матче чемпионата мира 2026 года с национальной командой Швейцарии со счётом 1:4.

«До перерыва на водопой мы были лучше, играли хорошо и оказывали на них давление. Мы всегда говорим о хорошей швейцарской команде с индивидуально очень хорошими игроками, способными использовать свободное пространство. Они сильно нас за это наказали, но такова жизнь. Это было наше первое поражение за 10 игр, но мир не рушится. У нас осталась ещё одна игра, и мы постараемся её выиграть», — приводит слова Барбареза официальный сайт ФИФА.