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Сергей Барбарез прокомментировал поражение Боснии и Герцеговины от Швейцарии на ЧМ-2026

Сергей Барбарез прокомментировал поражение Боснии и Герцеговины от Швейцарии на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез высказался о поражении в матче чемпионата мира 2026 года с национальной командой Швейцарии со счётом 1:4.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 1
Босния и Герцеговина
1:0 Манзамби – 74'     2:0 Варгас – 84'     3:0 Манзамби – 90'     3:1 Махмич – 90+3'     4:1 Джака – 90+7'    
Удаления: нет / Мухаремович – 80'

«До перерыва на водопой мы были лучше, играли хорошо и оказывали на них давление. Мы всегда говорим о хорошей швейцарской команде с индивидуально очень хорошими игроками, способными использовать свободное пространство. Они сильно нас за это наказали, но такова жизнь. Это было наше первое поражение за 10 игр, но мир не рушится. У нас осталась ещё одна игра, и мы постараемся её выиграть», — приводит слова Барбареза официальный сайт ФИФА.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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