Сергей Барбарез прокомментировал поражение Боснии и Герцеговины от Швейцарии на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез высказался о поражении в матче чемпионата мира 2026 года с национальной командой Швейцарии со счётом 1:4.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 1
Босния и Герцеговина
1:0 Манзамби – 74' 2:0 Варгас – 84' 3:0 Манзамби – 90' 3:1 Махмич – 90+3' 4:1 Джака – 90+7'
Удаления: нет / Мухаремович – 80'
«До перерыва на водопой мы были лучше, играли хорошо и оказывали на них давление. Мы всегда говорим о хорошей швейцарской команде с индивидуально очень хорошими игроками, способными использовать свободное пространство. Они сильно нас за это наказали, но такова жизнь. Это было наше первое поражение за 10 игр, но мир не рушится. У нас осталась ещё одна игра, и мы постараемся её выиграть», — приводит слова Барбареза официальный сайт ФИФА.
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