«Лучший момент в моей карьере». Манзамби — о матче Швейцарии с Боснией и Герцеговиной

Полузащитник сборной Швейцарии Йохан Манзамби прокомментировал победу над сборной Боснии и Герцеговины (4:1) в матче 2-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира — 2026.

«Да, это, пожалуй, лучший момент в моей карьере. Мы знали, почему плохо начали, и сегодня нам нужно было проявить терпение. Но мы хорошая команда, и, думаю, сегодня мы это доказали», — приводит слова Манзамби официальный сайт ФИФА.

Футболист «Фрайбурга» вышел на поле во втором тайме на 72-й минуте и забил два гола.

Манзамби был признан лучшим игроком встречи — он забил два гола и отдал результативную передачу.

После этой встречи Швейцария набрала четыре очка и располагается на первой строчке турнирной таблицы группы B.