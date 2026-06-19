«Лучший момент в моей карьере». Манзамби — о матче Швейцарии с Боснией и Герцеговиной
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Полузащитник сборной Швейцарии Йохан Манзамби прокомментировал победу над сборной Боснии и Герцеговины (4:1) в матче 2-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира — 2026.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 1
Босния и Герцеговина
1:0 Манзамби – 74' 2:0 Варгас – 84' 3:0 Манзамби – 90' 3:1 Махмич – 90+3' 4:1 Джака – 90+7'
Удаления: нет / Мухаремович – 80'
«Да, это, пожалуй, лучший момент в моей карьере. Мы знали, почему плохо начали, и сегодня нам нужно было проявить терпение. Но мы хорошая команда, и, думаю, сегодня мы это доказали», — приводит слова Манзамби официальный сайт ФИФА.
Футболист «Фрайбурга» вышел на поле во втором тайме на 72-й минуте и забил два гола.
Манзамби был признан лучшим игроком встречи — он забил два гола и отдал результативную передачу.
После этой встречи Швейцария набрала четыре очка и располагается на первой строчке турнирной таблицы группы B.
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