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«Лучший момент в моей карьере». Манзамби — о матче Швейцарии с Боснией и Герцеговиной

«Лучший момент в моей карьере». Манзамби — о матче Швейцарии с Боснией и Герцеговиной
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Полузащитник сборной Швейцарии Йохан Манзамби прокомментировал победу над сборной Боснии и Герцеговины (4:1) в матче 2-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 1
Босния и Герцеговина
1:0 Манзамби – 74'     2:0 Варгас – 84'     3:0 Манзамби – 90'     3:1 Махмич – 90+3'     4:1 Джака – 90+7'    
Удаления: нет / Мухаремович – 80'

«Да, это, пожалуй, лучший момент в моей карьере. Мы знали, почему плохо начали, и сегодня нам нужно было проявить терпение. Но мы хорошая команда, и, думаю, сегодня мы это доказали», — приводит слова Манзамби официальный сайт ФИФА.

Футболист «Фрайбурга» вышел на поле во втором тайме на 72-й минуте и забил два гола.

Манзамби был признан лучшим игроком встречи — он забил два гола и отдал результативную передачу.

После этой встречи Швейцария набрала четыре очка и располагается на первой строчке турнирной таблицы группы B.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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