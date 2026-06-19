Скоулз: Роналду будет чертовски зол, потому что Месси оформил хет-трик а у Мбаппе — дубль

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду после встречи с ДР Конго на ЧМ-2026. 41-летний нападающий появился на поле с первых минут и отыграл полный матч, не отметившись результативными действиями.

«Криштиану будет чертовски зол, потому что Лионель Месси оформил хет-трик, Килиан Мбаппе забил два гола… Это будет просто убивать его. Мне жаль Мартинеса, потому что он пытается принять эту ситуацию и говорит: «Нет, у меня лучший бомбардир в мире». Но в глубине души он, должно быть, понимает, что это вредит его команде», — приводит слова Скоулза Goal.

ЧМ-2026 стал для Роналду шестым в карьере. В следующих турах португальцы встретятся с Узбекистаном и Колумбией.