Турция — Парагвай: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию
Поделиться
Завтра, 20 июня, состоится матч группы D чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Турции и Парагвая. Команды будут играть на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Бартоном (Сальвадор). Начало игры — в 6:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Турция
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В 1-м туре Турция уступила Австралии со счётом 0:2, а Парагвай проиграл США — 1:4.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.
Комментарии
- 19 июня 2026
-
10:00
-
10:00
-
09:50
-
09:37
-
09:24
-
09:20
-
09:09
-
09:00
-
08:47
-
08:45
-
08:44
-
08:30
-
08:30
-
08:30
-
08:29
-
08:15
-
08:13
-
08:00
-
08:00
-
07:45
-
07:43
-
07:39
-
07:30
-
07:20
-
07:19
-
07:15
-
07:05
-
07:00
-
06:55
-
06:53
-
06:42
-
06:28
-
06:28
-
06:19
-
06:17