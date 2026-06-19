Впервые в матче чемпионата мира было забито пять голов после 70-й минуты

Матч чемпионата мира 2026 года Швейцария — Босния и Герцеговина стал первым в истории первенств планеты, в котором после 70-й минуты было забито пять голов. Об этом сообщил OptaJoe в социальной сети Х.

Сборная Швейцарии одержала победу со счётом 4:1. Первый мяч в матче забил полузащитник швейцарцев Йохан Манзамби на 74-й минуте. Позднее команды отличились ещё четыре раза начиная с 84-й минуты.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.