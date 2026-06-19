Впервые в матче чемпионата мира было забито пять голов после 70-й минуты
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Матч чемпионата мира 2026 года Швейцария — Босния и Герцеговина стал первым в истории первенств планеты, в котором после 70-й минуты было забито пять голов. Об этом сообщил OptaJoe в социальной сети Х.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 1
Босния и Герцеговина
1:0 Манзамби – 74' 2:0 Варгас – 84' 3:0 Манзамби – 90' 3:1 Махмич – 90+3' 4:1 Джака – 90+7'
Удаления: нет / Мухаремович – 80'
Сборная Швейцарии одержала победу со счётом 4:1. Первый мяч в матче забил полузащитник швейцарцев Йохан Манзамби на 74-й минуте. Позднее команды отличились ещё четыре раза начиная с 84-й минуты.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.
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