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Семшов: боснийцы вообще не готовы к чемпионату мира

Семшов: боснийцы вообще не готовы к чемпионату мира
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался об игре сборной Боснии и Герцеговины после двух встреч группы В чемпионата мира по футболу 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 1
Босния и Герцеговина
1:0 Манзамби – 74'     2:0 Варгас – 84'     3:0 Манзамби – 90'     3:1 Махмич – 90+3'     4:1 Джака – 90+7'    
Удаления: нет / Мухаремович – 80'

«Мне кажется, боснийцы вообще не готовы к чемпионату мира. Они приехали с надеждой на ауты и угловые. В матче со сборной Канады они забили гол и остальное время просто отбивались. Если бы канадцы забили свои моменты, то боснийцы бы и тот матч проиграли. А в матче со Швейцарией у команды Боснии было максимум три нормальные атаки за всю игру», — сказал Семшов в эфире программы «Матч ТВ».

Сборная Боснии и Герцеговины уступила Швейцарии (1:4) во встрече 2-го тура группового раунда ЧМ‑2026. В 1-м туре боснийцы сыграли вничью со сборной Канады (1:1).

Босния и Герцеговина с одним очком занимает третье место в Группе В.

В 3-м туре боснийская национальная команда встретится с Катаром (24 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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