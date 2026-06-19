Семшов: боснийцы вообще не готовы к чемпионату мира

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался об игре сборной Боснии и Герцеговины после двух встреч группы В чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Мне кажется, боснийцы вообще не готовы к чемпионату мира. Они приехали с надеждой на ауты и угловые. В матче со сборной Канады они забили гол и остальное время просто отбивались. Если бы канадцы забили свои моменты, то боснийцы бы и тот матч проиграли. А в матче со Швейцарией у команды Боснии было максимум три нормальные атаки за всю игру», — сказал Семшов в эфире программы «Матч ТВ».

Сборная Боснии и Герцеговины уступила Швейцарии (1:4) во встрече 2-го тура группового раунда ЧМ‑2026. В 1-м туре боснийцы сыграли вничью со сборной Канады (1:1).

Босния и Герцеговина с одним очком занимает третье место в Группе В.

В 3-м туре боснийская национальная команда встретится с Катаром (24 июня).