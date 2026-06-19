Глава ФИФА обратился к сборной Узбекистана после исторического гола на чемпионатах мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на первый в истории гол сборной Узбекистана на чемпионатах мира. В 1-м туре ЧМ-2026 сборная Узбекистана со счётом 1:3 уступила национальной команде Колумбии.

«Каждый чемпионат мира приносит миру новые истории, и в Мехико сборная Узбекистана начала писать свою собственную.

От поколений, мечтавших об этом моменте, до выхода на поле в матче с Колумбией и первого гола на чемпионатах мира — это достижение принадлежит каждому игроку, тренеру и болельщику, которые верили, что это возможно. Наслаждайтесь каждым мгновением этого исторического пути», — написал Инфантино на своей странице в одной из социальных сетей.

Следующий матч на чемпионате мира узбекистанцы проведут 23 июня со сборной Португалии, а 28 июня встретятся с командой ДР Конго.