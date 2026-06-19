Тренер сборной Швейцарии Якин высказался о победе над Боснией и Герцеговиной на ЧМ-2026

Тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о победе над Боснией и Герцеговиной (4:1) в матче 2-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира — 2026.

«Три очка – вот что важно. Мы заслуженно победили — многое получилось: тактика, замены, командная игра. Это мы и возьмём с собой в дальнейшем. Я оцениваю то, что происходит на поле, всё остальное мы оставляем без внимания. Мы проявили терпение и забили в нужный момент», — приводит слова Якина Blick.

После этой встречи Швейцария набрала четыре очка и располагается на первой строчке турнирной таблицы группы B. Босния и Герцеговина с одним очком занимает третье место.

В 3-м туре боснийская национальная команда встретится с Катаром (24 июня). Швейцария в 3-м туре сыграет с Канадой (24 июня).