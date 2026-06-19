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Тренер сборной Швейцарии Якин высказался о победе над Боснией и Герцеговиной на ЧМ-2026

Тренер сборной Швейцарии Якин высказался о победе над Боснией и Герцеговиной на ЧМ-2026
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Тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о победе над Боснией и Герцеговиной (4:1) в матче 2-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 1
Босния и Герцеговина
1:0 Манзамби – 74'     2:0 Варгас – 84'     3:0 Манзамби – 90'     3:1 Махмич – 90+3'     4:1 Джака – 90+7'    
Удаления: нет / Мухаремович – 80'

«Три очка – вот что важно. Мы заслуженно победили — многое получилось: тактика, замены, командная игра. Это мы и возьмём с собой в дальнейшем. Я оцениваю то, что происходит на поле, всё остальное мы оставляем без внимания. Мы проявили терпение и забили в нужный момент», — приводит слова Якина Blick.

После этой встречи Швейцария набрала четыре очка и располагается на первой строчке турнирной таблицы группы B. Босния и Герцеговина с одним очком занимает третье место.

В 3-м туре боснийская национальная команда встретится с Катаром (24 июня). Швейцария в 3-м туре сыграет с Канадой (24 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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