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«Это был отвратительный матч». Гасилин — об игре сборных Чехии и ЮАР на ЧМ-2026

«Это был отвратительный матч». Гасилин — об игре сборных Чехии и ЮАР на ЧМ-2026
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин оценил матч 2-го тура группы A чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Чехии и ЮАР (1:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 19:00 МСК
Чехия
Окончен
1 : 1
ЮАР
1:0 Садилек – 6'     1:1 Мокоена – 83'    

«Это был отвратительный матч. Один из худших, что я видел на этом чемпионате мира. Футболисты ЮАР играть не могли, а чехи играть не хотели. А под конец игры чехи тоже не могли. Физическая готовность очень важна, и во втором тайме было ясно, что у чехов с этим очень плохо. Что касается ЮАР, то я просто не понимаю, как участники чемпионата мира могут так плохо играть в обороне», — сказал Гасилин в эфире программы «Матч ТВ».

В 1-м туре группы A Чехия уступила Южной Корее (1:2). Встреча проходила в пятницу, 12 июня. Днём ранее сборная ЮАР проиграла команде Мексики (0:2) в стартовом матче турнира. В заключительном туре группового этапа чехи встретятся с Мексикой, а южноафриканцы — с Южной Кореей.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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