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Где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026 Бразилия — Гаити, кто покажет

Где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу — 2026 Бразилия — Гаити, кто покажет
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20 июня состоится матч 2-го тура группы С чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Гаити. Игра пройдёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 3:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в Okko.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Не начался
Гаити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре группы С сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко (1:1), а сборная Гаити уступила Шотландии (0:1). В заключительном, 3-м туре Бразилия встретится со Шотландией (25 июня), а Гаити — с Марокко (также 25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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