Канада стала первой командой с ЧМ-1994, пробившей восемь раз в створ ворот за первый тайм

Сборная Канады пробила восемь раз в створ ворот за первый тайм матча чемпионата мира 2026 года с национальной командой Катара. Канада стала первой командой с таким показателем после сборной Румынии в 1994 году (в матче с Аргентиной). Об этом сообщил OptaJoe в социальной сети Х. Встреча проходит в эти минуты, сборная Канады выигрывает со счётом 3:0.

В составе канадцев голами отметились Кайл Ларин и Джонатан Дэвид (дважды).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда одолела сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.