«Попали на два ЧМ, не умея играть в футбол». Нагучев – о сборной Катара

Известный российский комментатор Роман Нагучев высказался об игре сборной Катара, которая в эти минуты проводит матч первого тура ЧМ-2026 со сборной Канады. После первого тайма сборная Катара проигрывает со счётом 0:3.

«Сборная Катара — единственная команда в истории, которая попала на два чемпионата мира, не умея играть в футбол», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

В 1-м туре Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной со счётом 1:1, а Катар поделил очки со Швейцарией — 1:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда одолела сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.