Манзамби стал самым молодым автором дубля после выхода на замену в истории ЧМ

Полузащитник сборной Швейцарии Йохан Манзамби в возрасте 20 лет и 247 дней стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов мира, которому удалось оформить дубль после выхода на замену.

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Боснии и Герцеговины (4:1) хавбек «Фрайбурга» появился на поле на 72-й минуте и отметился двумя забитыми мячами.

Манзамби был признан лучшим игроком встречи: помимо дубля, он записал на свой счёт результативную передачу.

В число самых молодых авторов двух голов после выхода со скамейки запасных входят Нельсон Куэвас (Парагвай — Словения, 2002; 22 года и 153 дня), Кай Хавертц (Германия — Коста-Рика, 2012; 23 года и 173 дня), Андре Шюррле (Германия — Бразилия, 2014; 23 года и 244 дня) и Фернандо Морьентес (Испания — Парагвай, 2002; 26 лет и 63 дня).

После этой победы сборная Швейцарии набрала четыре очка и возглавила турнирную таблицу группы B.