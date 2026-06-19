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Манзамби стал самым молодым автором дубля после выхода на замену в истории ЧМ

Манзамби стал самым молодым автором дубля после выхода на замену в истории ЧМ
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Полузащитник сборной Швейцарии Йохан Манзамби в возрасте 20 лет и 247 дней стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов мира, которому удалось оформить дубль после выхода на замену.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 1
Босния и Герцеговина
1:0 Манзамби – 74'     2:0 Варгас – 84'     3:0 Манзамби – 90'     3:1 Махмич – 90+3'     4:1 Джака – 90+7'    
Удаления: нет / Мухаремович – 80'

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Боснии и Герцеговины (4:1) хавбек «Фрайбурга» появился на поле на 72-й минуте и отметился двумя забитыми мячами.

Манзамби был признан лучшим игроком встречи: помимо дубля, он записал на свой счёт результативную передачу.

В число самых молодых авторов двух голов после выхода со скамейки запасных входят Нельсон Куэвас (Парагвай — Словения, 2002; 22 года и 153 дня), Кай Хавертц (Германия — Коста-Рика, 2012; 23 года и 173 дня), Андре Шюррле (Германия — Бразилия, 2014; 23 года и 244 дня) и Фернандо Морьентес (Испания — Парагвай, 2002; 26 лет и 63 дня).

После этой победы сборная Швейцарии набрала четыре очка и возглавила турнирную таблицу группы B.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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