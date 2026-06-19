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Шмейхель раскритиковал тренера сборной Португалии после первого матча на ЧМ-2026

Шмейхель раскритиковал тренера сборной Португалии после первого матча на ЧМ-2026
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Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель раскритиковал главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса после матча первого тура ЧМ-2026 со сборной ДР Конго (1:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«Роберто Мартинес — один из самых разочаровывающих тренеров этого чемпионата мира на данный момент. Он растрачивал золотое поколение Бельгии, и теперь, похоже, то же самое происходит с Португалией.

Как можно оставлять таких игроков, как Жоау Феликс и Рафаэл Леау, на скамейке запасных, продолжая при этом систему, которая явно не работает? У Португалии слишком много атакующего таланта, чтобы выглядеть настолько предсказуемо и осторожно. Его тактика слишком консервативна. Атаке не хватает креативности, полузащита часто выглядит оторванной от игры, а замены обычно происходят слишком поздно, чтобы изменить ход матча», — приводит слова Шмейхеля Goal.

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня). ДР Конго во 2-м туре сыграет с Колумбией (24 июня), в 3-м туре проведёт встречу с командой Узбекистана (28 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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