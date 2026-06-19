Реакция Мадибо, который нанёс тяжёлую травму игроку сборной Канады на ЧМ-2026

В эти минуты проходит матч группы В чемпионата мира 2026 года, в котором встречаются сборные Канады и Катара. Команды играют на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере, Канада. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кристианом Гараем (Чили). Сборная Канады выигрывает со счётом 5:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 55-й минуте полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо нанёс тяжёлую травму полузащитнику сборной Канады Исмаэлю Коне, который покинул поле на носилках. Сам Мадибо получил за этот эпизод красную карточку и оставил свою команду вдевятером.

Фото: Кадр из трансляции

В 1-м туре Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной со счётом 1:1, а Катар поделил очки со Швейцарией — 1:1. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.