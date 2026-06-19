Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: игрок сборной Канады Салиба после гола поднял футболку травмированного Коне

Фото: игрок сборной Канады Салиба после гола поднял футболку травмированного Коне
Комментарии

Полузащитник сборной Канады Натан-Дилан Салиба после гола в ворота национальной команды Катара в матче чемпионата мира 2026 года поднял футболку травмированного Исмаэля Коне, который ранее покинул поле на носилках. Встреча проходит в эти минуты, сборная Канады выигрывает со счётом 5:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 01:00 МСК
Канада
Окончен
6 : 0
Катар
1:0 Ларин – 16'     2:0 Дэвид – 29'     3:0 Дэвид – 45+3'     4:0 Салиба – 64'     5:0 Аль-Маннаи – 75'     6:0 Дэвид – 90+2'    
Удаления: нет / Аль-Амин – 33', Мадибо – 51'

Фото: Кадр трансляции

В 1-м туре Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной со счётом 1:1, а Катар поделил очки со Швейцарией — 1:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Ужасающая травма на ЧМ-2026. Игрок Катара получил перелом, а Канада снесла соперника. LIVE
Live
Ужасающая травма на ЧМ-2026. Игрок Катара получил перелом, а Канада снесла соперника. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android