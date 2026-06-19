Фото: игрок сборной Канады Салиба после гола поднял футболку травмированного Коне

Полузащитник сборной Канады Натан-Дилан Салиба после гола в ворота национальной команды Катара в матче чемпионата мира 2026 года поднял футболку травмированного Исмаэля Коне, который ранее покинул поле на носилках. Встреча проходит в эти минуты, сборная Канады выигрывает со счётом 5:0.

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В 1-м туре Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной со счётом 1:1, а Катар поделил очки со Швейцарией — 1:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.