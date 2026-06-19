Коне госпитализирован после тяжёлой травмы в матче Канада – Катар на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне госпитализирован после травмы, полученной в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 со сборной Канады, сообщает журналист Мэтью Скианитти на личной странице в социальной сети X.

На 55-й минуте полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо нанёс тяжёлую травму Исмаэлю Коне, который покинул поле на носилках. Сам Мадибо получил за этот эпизод красную карточку и оставил свою команду вдевятером.

В 1-м туре Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной со счётом 1:1, а Катар поделил очки со Швейцарией — 1:1. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.