«РБ Лейпциг» отклонил предложение «Ливерпуля» по Диоманде за €100 млн — Романо

«РБ Лейпциг» отклонил предложение «Ливерпуля» в размере €100 млн по трансферу крайнего нападающего Яна Диоманде. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По данным источника, немецкий клуб рассчитывает выручить за футболиста около €120 млн и по-прежнему надеется сохранить его в составе.

Также в «РБ Лейпциге» ожидают усиления конкуренции за игрока. Интерес к Диоманде проявляют «Пари Сен-Жермен» и ряд других европейских клубов.

В минувшем сезоне Диоманд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.