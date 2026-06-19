Сборная Катара установила несколько антирекордов чемпионата мира после матча с Канадой

Сборная Катара стала первой азиатской сборной в истории чемпионатов мира, которая получила две красные карточки в одном матче. Также Катар стал первой командой в истории чемпионатов мира, которая в одном матче получила две красные карточки и пропустила автогол, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X.

Во втором туре ЧМ-2026 сборная Катара со счётом 0:6 проиграла национальной команде Канады.

По ходу матча у Катара были удалены Хомам Аль-Амин и Ассим Мадибо. Также Мохамед Аль-Маннаи записал на своё счёт автогол.

В 1-м туре Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной со счётом 1:1, а Катар поделил очки со Швейцарией — 1:1. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.